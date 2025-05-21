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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 12:04

Так сэп у них отправляется или-таки нет?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 12:11

Кассандра у меня отправился с 3-ей попытки. Причем это был внутрибанк на Тазик.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 12:16

Кащей а наружу?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 12:24

Кассандра, наружу тоже отправился в конце концов. Оставьте на дебетке только сумму платежа, чтобы не ушло несколько раз - и продолжайте попытки.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:32

Re: izibank

Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:20

  1finanсier написав:Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?

У мене теж.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 17:27

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?

У мене теж.

У мене працює.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 19:42

  посетитель написав:
  1finanсier написав:Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?

У мене теж.


до сих по лежит, в поддержку как обычно не достучишься

С wifi не могу зайти, только с мобильного интернета почему то
Уже и переустановил приложуху и перезагружался
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 20:53

Re: izibank

Ага, все теж саме.З мобільного заходить, по вайфаю ні.
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