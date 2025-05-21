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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 тра, 2025 12:04
Так сэп у них отправляется или-таки нет?
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Кассандра
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Додано: Сер 21 тра, 2025 12:11
Кассандра у меня отправился с 3-ей попытки. Причем это был внутрибанк на Тазик.
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Кащей
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Додано: Сер 21 тра, 2025 12:16
Кащей а наружу?
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Кассандра
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Додано: Сер 21 тра, 2025 12:24
Кассандра, наружу тоже отправился в конце концов. Оставьте на дебетке только сумму платежа, чтобы не ушло несколько раз - и продолжайте попытки.
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Кащей
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:32
Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?
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1finanсier
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:20
1finanсier написав:
Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?
У мене теж.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:27
посетитель написав: 1finanсier написав:
Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?
У мене теж.
У мене працює.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 19:42
посетитель написав: 1finanсier написав:
Додаток втомився і приліг? Пише "відсутнє інтернет-з'єднання" У когось є так, чи то лише в мене IZI так грається?
У мене теж.
до сих по лежит, в поддержку как обычно не достучишься
С wifi не могу зайти, только с мобильного интернета почему то
Уже и переустановил приложуху и перезагружался
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:53
Ага, все теж саме.З мобільного заходить, по вайфаю ні.
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