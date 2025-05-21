RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:19

  klug написав:То це, ймовірно, проблема провайдера, а не izi. DataGroup (Воля) 2-й день штормить, якщо Ви не використовуєте його напряму, то, можливо, його канали використовує Ваш провайдер. Користуйтеся поки з мобільного.



Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.
посетитель
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:42

Поддержка пишет, что передаст тех. специалистам, но чую я что придётся ждать обновы
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 19.03.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 335336337338
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], moveton і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.