Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:19
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:42
Поддержка пишет, что передаст тех. специалистам, но чую я что придётся ждать обновы
Додано: Чет 22 тра, 2025 02:01
Re: izibank
есть заблокированная карта по какому-то производству, там не значительная сумма, но для пенсов имеет значение, если закрыть карту, то они сумму возвращают или и если возвращают, то как и куда ?
Додано: Чет 22 тра, 2025 02:38
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