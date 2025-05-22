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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:19
klug написав:
То це, ймовірно, проблема провайдера, а не izi. DataGroup (Воля) 2-й день штормить, якщо Ви не використовуєте його напряму, то, можливо, його канали використовує Ваш провайдер. Користуйтеся поки з мобільного.
Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:42
Поддержка пишет, что передаст тех. специалистам, но чую я что придётся ждать обновы
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Додано: Чет 22 тра, 2025 02:01
есть заблокированная карта по какому-то производству, там не значительная сумма, но для пенсов имеет значение, если закрыть карту, то они сумму возвращают или и если возвращают, то как и куда ?
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S i m
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Додано: Чет 22 тра, 2025 02:38
посетитель написав:
Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.
Вони ж не разом усі хостяться, щоб це про щось говорило. У мене і ізя відкривається.
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klug
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Додано: Чет 22 тра, 2025 07:28
S i m написав:
есть заблокированная карта по какому-то производству, там не значительная сумма, но для пенсов имеет значение, если закрыть карту, то они сумму возвращают или и если возвращают, то как и куда ?
Пока есть виконавче провадження, то закрыть счет не сможете, как и снять деньги.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 07:30
klug написав:
То це, ймовірно, проблема провайдера, а не izi. DataGroup (Воля) 2-й день штормить, якщо Ви не використовуєте його напряму, то, можливо, його канали використовує Ваш провайдер. Користуйтеся поки з мобільного.
У меня интернет как раз ДатаГруп - все работает.
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