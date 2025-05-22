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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:19

  klug написав:То це, ймовірно, проблема провайдера, а не izi. DataGroup (Воля) 2-й день штормить, якщо Ви не використовуєте його напряму, то, можливо, його канали використовує Ваш провайдер. Користуйтеся поки з мобільного.



Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:42

Поддержка пишет, что передаст тех. специалистам, но чую я что придётся ждать обновы
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 02:01

Re: izibank

есть заблокированная карта по какому-то производству, там не значительная сумма, но для пенсов имеет значение, если закрыть карту, то они сумму возвращают или и если возвращают, то как и куда ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 02:38

  посетитель написав:Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.

Вони ж не разом усі хостяться, щоб це про щось говорило. У мене і ізя відкривається.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 07:28

  S i m написав:есть заблокированная карта по какому-то производству, там не значительная сумма, но для пенсов имеет значение, если закрыть карту, то они сумму возвращают или и если возвращают, то как и куда ?

Пока есть виконавче провадження, то закрыть счет не сможете, как и снять деньги.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 07:30

  klug написав:То це, ймовірно, проблема провайдера, а не izi. DataGroup (Воля) 2-й день штормить, якщо Ви не використовуєте його напряму, то, можливо, його канали використовує Ваш провайдер. Користуйтеся поки з мобільного.

У меня интернет как раз ДатаГруп - все работает.
lloydbanksua
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  #<1 ... 335336337338
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