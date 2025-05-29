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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:38

нічого собі... отримав ось повідомлення "Ваша картка чекає на відправлення. Ви замовляли платикову картку - вона вже готова та зовсім скоро буде в дорозі до вас! Якщо змінювали адресу або контакти - обов'язково напишіть нам у чат до 01.06.15 р..."
nickvp
 
Повідомлень: 524
З нами з: 16.10.14
Подякував: 25 раз.
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  #<1 ... 336337338339
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