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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 12:38
нічого собі... отримав ось повідомлення "Ваша картка чекає на відправлення. Ви замовляли платикову картку - вона вже готова та зовсім скоро буде в дорозі до вас! Якщо змінювали адресу або контакти - обов'язково напишіть нам у чат до 01.06.15 р..."
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nickvp
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