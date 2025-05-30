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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:38

нічого собі... отримав ось повідомлення "Ваша картка чекає на відправлення. Ви замовляли платикову картку - вона вже готова та зовсім скоро буде в дорозі до вас! Якщо змінювали адресу або контакти - обов'язково напишіть нам у чат до 01.06.15 р..."
nickvp
 
Повідомлень: 524
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:56

Вітаю. Всім прийшов пуш, де зазначено, що потрібно сплатити заборгованість по кредитці сьогодні до 16-00? Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?
JanIs
 
Повідомлень: 71
З нами з: 15.06.23
Подякував: 42 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:20

  JanIs написав:Вітаю. Всім прийшов пуш, де зазначено, що потрібно сплатити заборгованість по кредитці сьогодні до 16-00? Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?

Схоже в них сьогодні скорочений робочий день, і останній працівник виходить в 16-00 вимикає всі сервери до понеділка
Boundless
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:22

JanIs Мени ранише приходило.Гаряча линия казала,не звертайте увагу.Ранише так було,але зараз можно и у вихидний
Вадимка
 
Повідомлень: 458
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:46

Вадимка Гаряча линия казала,не звертайте увагу на смс чи на вказівку в додатку?
Arom
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19.11.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 336337338339
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