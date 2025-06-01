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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 тра, 2025 12:38
нічого собі... отримав ось повідомлення "Ваша картка чекає на відправлення. Ви замовляли платикову картку - вона вже готова та зовсім скоро буде в дорозі до вас! Якщо змінювали адресу або контакти - обов'язково напишіть нам у чат до 01.06.15 р..."
Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:56
Вітаю. Всім прийшов пуш, де зазначено, що потрібно сплатити заборгованість по кредитці сьогодні до 16-00? Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:20
Схоже в них сьогодні скорочений робочий день, і останній працівник виходить в 16-00 вимикає всі сервери до понеділка
Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:22
JanIs Мени ранише приходило.Гаряча линия казала,не звертайте увагу.Ранише так було,але зараз можно и у вихидний
Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:46
Вадимка Гаряча линия казала,не звертайте увагу на смс чи на вказівку в додатку?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 21:45
Re: izibank
Грошові кошти для погашення повинні відображатися на рахунку до 18:00 31 травня. Банк пише про сьогодні — це щоб підстрахуватися, бо не кожен клієнт знає що таке розподілення грошових коштів по рахунку.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:01
Ну вот не знаю кому как, но мне сегодня и тася и изя синхронно прислали напоминалки что сегодня надо внести именно ОМП. Не долг для грейса а именно ОМП. Меня честно говоря это несколько напрягло- если не ошибаюсь ранее в ДКБО Таси было прописано про необходимость внесения ОМП именно не позднее последнего рабочего дня месяца. Времени искать и перепроверять не было решил поэтому не рисковать и ОМП после обеда повносил. Основная сумма - традиционно завтра
Додано: Нед 01 чер, 2025 01:53
Re: izibank
Всегда юзал сабж. для харча.
В июне будет лежать на полке со своими жлобскими 0,75%
Додано: Нед 01 чер, 2025 07:01
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