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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:38

нічого собі... отримав ось повідомлення "Ваша картка чекає на відправлення. Ви замовляли платикову картку - вона вже готова та зовсім скоро буде в дорозі до вас! Якщо змінювали адресу або контакти - обов'язково напишіть нам у чат до 01.06.15 р..."
nickvp
 
Повідомлень: 524
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:56

Вітаю. Всім прийшов пуш, де зазначено, що потрібно сплатити заборгованість по кредитці сьогодні до 16-00? Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?
JanIs
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:20

  JanIs написав:Вітаю. Всім прийшов пуш, де зазначено, що потрібно сплатити заборгованість по кредитці сьогодні до 16-00? Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?

Схоже в них сьогодні скорочений робочий день, і останній працівник виходить в 16-00 вимикає всі сервери до понеділка
Boundless
 
Повідомлень: 2292
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Подякував: 89 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:22

JanIs Мени ранише приходило.Гаряча линия казала,не звертайте увагу.Ранише так було,але зараз можно и у вихидний
Вадимка
 
Повідомлень: 459
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:46

Вадимка Гаряча линия казала,не звертайте увагу на смс чи на вказівку в додатку?
Arom
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19.11.20
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:24

Arom На вказивку в додатку.
Вадимка
 
Повідомлень: 459
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 21:45

Re: izibank

  JanIs написав:Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?
Грошові кошти для погашення повинні відображатися на рахунку до 18:00 31 травня. Банк пише про сьогодні — це щоб підстрахуватися, бо не кожен клієнт знає що таке розподілення грошових коштів по рахунку.
Howl
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Повідомлень: 6312
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:01

  Howl написав:
  JanIs написав:Як на нього реагувати,адже в меню заборгованості пише,що платіж необхідно можна внести і 31.05?
Грошові кошти для погашення повинні відображатися на рахунку до 18:00 31 травня. Банк пише про сьогодні — це щоб підстрахуватися, бо не кожен клієнт знає що таке розподілення грошових коштів по рахунку.

Ну вот не знаю кому как, но мне сегодня и тася и изя синхронно прислали напоминалки что сегодня надо внести именно ОМП. Не долг для грейса а именно ОМП. Меня честно говоря это несколько напрягло- если не ошибаюсь ранее в ДКБО Таси было прописано про необходимость внесения ОМП именно не позднее последнего рабочего дня месяца. Времени искать и перепроверять не было решил поэтому не рисковать и ОМП после обеда повносил. Основная сумма - традиционно завтра ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 01:53

Re: izibank

Всегда юзал сабж. для харча.
В июне будет лежать на полке со своими жлобскими 0,75%
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:01

  ВIВ написав:Всегда юзал сабж. для харча.
В июне будет лежать на полке со своими жлобскими 0,75%

0.75% уже были в мае за кредитные.
lloydbanksua
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  #<1 ... 336337338339
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