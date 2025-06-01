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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 09:42
lloydbanksua написав:
0.75% уже были в мае за кредитные.
В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:02
ВIВ написав: lloydbanksua написав:
0.75% уже были в мае за кредитные.
В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
Так Шарик на июнь ничего не менял. На те же 2,5 прОцента и в дальнейшем жить предлагает.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:19
Кащей написав: ВIВ написав: lloydbanksua написав:
0.75% уже были в мае за кредитные.
В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
Так Шарик на июнь ничего не менял. На те же 2,5 прОцента и в дальнейшем жить предлагает.
2.25 якщо точно
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:54
Да, точно, не заметил сразу, что подурезали пайку
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