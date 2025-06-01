В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 09:42
Re: izibank
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:02
Re: izibank
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:19
2.25 якщо точно
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:54
Re: izibank
Да, точно, не заметил сразу, что подурезали пайку
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:09
Додано: Нед 01 чер, 2025 15:40
Re: izibank
Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:27
Re: izibank
по идее если счет действительно закрыт, платеж может 3 дня висеть на счете "суммы до выяснения", после этого банк должен такой платеж вернуть в банк отправителя. По крайней мере раньше было так, но не думаю, что в этом случае счто-то поменялось. По идее могут вернуть и раньше по запросу банка отправителя, если он обратиться о таком возврате с мотивацией, что использованы ошибочные реквизиты. Но это если действительно счет уже закрыт. Если не закрыт - деньги зачисляться и тогда их выколупывать надо уже в банке получателе а с нынешним состоянием поддержки изи это имхо будет не просто
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:56
Ізя поголив за неактивність рахунку. На всіх рахунках (карткових та заначці) був рух у квітні або травні. Слідкуйте за ним.
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