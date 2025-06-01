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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:42

Re: izibank

  lloydbanksua написав:0.75% уже были в мае за кредитные.

В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:02

Re: izibank

ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:0.75% уже были в мае за кредитные.

В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
Так Шарик на июнь ничего не менял. На те же 2,5 прОцента и в дальнейшем жить предлагает.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:19

  Кащей написав:
ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:0.75% уже были в мае за кредитные.

В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.
Так Шарик на июнь ничего не менял. На те же 2,5 прОцента и в дальнейшем жить предлагает.


2.25 якщо точно
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:54

Re: izibank

Да, точно, не заметил сразу, что подурезали пайку
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:09

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:0.75% уже были в мае за кредитные.

В мае у меня Глобус был с 2,5%, но там все выедено в 0 за май.
Чем теперь провизию покупать кроме Альянса с 1% - не понятно.

2% в Аккорде за кредитные.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 15:40

Re: izibank

Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:27

Re: izibank

  de Montaigne написав:Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
по идее если счет действительно закрыт, платеж может 3 дня висеть на счете "суммы до выяснения", после этого банк должен такой платеж вернуть в банк отправителя. По крайней мере раньше было так, но не думаю, что в этом случае счто-то поменялось. По идее могут вернуть и раньше по запросу банка отправителя, если он обратиться о таком возврате с мотивацией, что использованы ошибочные реквизиты. Но это если действительно счет уже закрыт. Если не закрыт - деньги зачисляться и тогда их выколупывать надо уже в банке получателе а с нынешним состоянием поддержки изи это имхо будет не просто
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:56

Ізя поголив за неактивність рахунку. На всіх рахунках (карткових та заначці) був рух у квітні або травні. Слідкуйте за ним.

За кредиткою, правда, "витратною операцією" був переказ за реквізитами. Відчуваю, довго доведеться їм доводити, що цене підпадає під їхній "виняток" з тарифів, це якщо вони взагалі дадуть відповідь.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:25

Re: izibank

А скільки списали?
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  #<1 ... 337338339340
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