de Montaigne написав:Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
Недавно помилково з сенса відправив на закритий конверт (п'ятниця), в понеділок гроші повернутися в сенс. Персмен з сенса казала, що повернення може тривати до 3х роб днів