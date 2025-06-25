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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:32

  de Montaigne написав:Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?

Недавно помилково з сенса відправив на закритий конверт (п'ятниця), в понеділок гроші повернутися в сенс. Персмен з сенса казала, що повернення може тривати до 3х роб днів
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 22:24

Закрыли за неактивность є підримку
Поддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифам
Чудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 01:51

  emeta написав:Закрыли за неактивность є підримку
Поддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифам
Чудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте

Так, вони хворі у цьому плані. Зіткнувся з цим ще раніше: спочатку єПідтримка застрягла в статусі "перевипускається" після десь року неактивності - підтримка сказала, що їй вже хана і нічого зробити не можна. У такому статусі вона висіла ще може з пів року, а потім зникла зовсім. У Дії цей рахунок досі видно, бо ізю хвилює лише закриття на власному боці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 06:19

Re: izibank

klug, якщо в Дії світиться цей рахунок, то він відкритий — саму картку анулювали за неактивність.
Howl
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