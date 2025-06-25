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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 338339340341 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.9 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 26% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 6 Всього голосів : 34 Додано: Пон 02 чер, 2025 13:32 de Montaigne написав: Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.

У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.

Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.

Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати? Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?

Недавно помилково з сенса відправив на закритий конверт (п'ятниця), в понеділок гроші повернутися в сенс. Персмен з сенса казала, що повернення може тривати до 3х роб днів Недавно помилково з сенса відправив на закритий конверт (п'ятниця), в понеділок гроші повернутися в сенс. Персмен з сенса казала, що повернення може тривати до 3х роб днів Boundless Повідомлень: 2295 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 22:24 Закрыли за неактивность є підримку

Поддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифам

Чудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте emeta

Повідомлень: 2882 З нами з: 19.03.09 Подякував: 167 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 01:51 emeta написав: Закрыли за неактивность є підримку

Поддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифам

Чудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте Закрыли за неактивность є підримкуПоддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифамЧудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте

Так, вони хворі у цьому плані. Зіткнувся з цим ще раніше: спочатку єПідтримка застрягла в статусі "перевипускається" після десь року неактивності - підтримка сказала, що їй вже хана і нічого зробити не можна. У такому статусі вона висіла ще може з пів року, а потім зникла зовсім. У Дії цей рахунок досі видно, бо ізю хвилює лише закриття на власному боці. Так, вони хворі у цьому плані. Зіткнувся з цим ще раніше: спочатку єПідтримка застрягла в статусі "перевипускається" після десь року неактивності - підтримка сказала, що їй вже хана і нічого зробити не можна. У такому статусі вона висіла ще може з пів року, а потім зникла зовсім. У Дії цей рахунок досі видно, бо ізю хвилює лише закриття на власному боці. klug Повідомлень: 8825 З нами з: 18.08.14 Подякував: 369 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 06:19 Re: izibank klug, якщо в Дії світиться цей рахунок, то він відкритий — саму картку анулювали за неактивність. Howl

Повідомлень: 6331 З нами з: 08.03.18 Подякував: 580 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 338339340341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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