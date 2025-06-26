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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:32
de Montaigne написав:
Хто знає, може підкаже: майже два місяця тому подавав заявку на закриття картки і рахунку в цьому чудо-банку. Заяву прийняли, проте довідку про закриття так і не прописали.
У пʼятницю помилково замість ТАСс скинув поповнення зі свого рахунку в ІКУ на свій закритий рахунок в Ізібанк.
Звертався до підтримки - тупо ніхто не відповідає.
Хто знає: яка процедура повернення помилково перерахованих коштів? Як довго це може тривати?
Недавно помилково з сенса відправив на закритий конверт (п'ятниця), в понеділок гроші повернутися в сенс. Персмен з сенса казала, що повернення може тривати до 3х роб днів
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:24
Закрыли за неактивность є підримку
Поддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифам
Чудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте
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emeta
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Додано: Чет 26 чер, 2025 01:51
emeta написав:
Закрыли за неактивность є підримку
Поддержка пишет, что новую открыть нельзя согласно тарифам
Чудаки, только перевыпускали её по собственной инициативе в марте
Так, вони хворі у цьому плані. Зіткнувся з цим ще раніше: спочатку єПідтримка застрягла в статусі "перевипускається" після десь року неактивності - підтримка сказала, що їй вже хана і нічого зробити не можна. У такому статусі вона висіла ще може з пів року, а потім зникла зовсім. У Дії цей рахунок досі видно, бо ізю хвилює лише закриття на власному боці.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 06:19
klug, якщо в Дії світиться цей рахунок, то він відкритий — саму картку анулювали за неактивність.
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Howl
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:57
До речі, фізичу картку я таки отримав ))
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nickvp
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Додано: Чет 26 чер, 2025 15:53
nickvp написав:
До речі, фізичу картку я таки отримав ))
За 50 грн. як пишуть в додатку? А то у них усе можливо.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 22:24
Howl написав:
klug, якщо в Дії світиться цей рахунок, то він відкритий — саму картку анулювали за неактивність.
а как им пользоваться если карты нет?
В приложении его видно как-то?
Упадут туда средства, как вытаскивать?
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emeta
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