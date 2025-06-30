ответ поддержки:
я розумію,але перевипуск карти є підтримка неможливий,
такі умови по даній карті
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:50
Додано: Суб 28 чер, 2025 11:57
Чи можливо оновити дані в додатку. Наче все пройшло, а ракета летить "хвилинку" ще з четверга. Карти на вихід заблоковані, поки дані не оновляться, а на Заначці гроші для погашення КК в інших банках.
Попандос.
Додано: Суб 28 чер, 2025 15:10
Re: izibank
добро пожаловать в клуб - я благо закрыл в этой шарашке все счета без переплат за комисии. Тоже лежали деньги в заначке - даже под погашение в Тазе и Изе, мурыжили меня дольше недели. Хотели меня побрить на 20% от того что в заначке.
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:02
Re: izibank
emeta, а поддержка подтвердила, что счёт остался открытым? Если да, то операции с ним делать через отделение?
Додано: Пон 30 чер, 2025 06:03
Хто знає чи оплата комуналки в застосунку достатня для підтримання "активності" за карткою?
Додано: Пон 30 чер, 2025 10:54
Комуналка
Хтось звертався до Ізі, щоб додали у додаток постачальника комунальних послуг?
Є результат? І куди звертатися?
Дякую.
Додано: Пон 30 чер, 2025 15:54
Так, у пластика закінчився строк, вони запропонували відкрити віртуалку до рахунку і чекати коли буде вислана фізична картка. Картка прийшла, я її активував з меню додатку і віртуалка зникла, тепер там фізична картка. Списань не було ні при випуску віртуалки, ні зараз. Перевипускав картку по строку 1 березня цього року, бо інакше не можна було в використовувати рахунок
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