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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:20

Re: izibank

Тоже пришло. И сразу долаток лег намертво на пару часов. )))
После реинкарнации ни пуша, ни билетов. Резвятся...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:17

Re: izibank

на**балово виходить???

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quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:32

Вже спростували. Помилка вийшла.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:41

  novichok написав:Вже спростували. Помилка вийшла.

спростували що виграв чи те що не входить до переліку партнерів?!?

PS: Теж отримав повідомленння про квитки. Цікаво izibank так рекламував цю акцію, а виходить вот оно що.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:43

Re: izibank

Да оно всем приходило.Успокойтесь, ничего вы не выиграли )))
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  #<1 ... 340341342343
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izibank (3425)
01.07.2025 17:43
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