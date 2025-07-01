Тоже пришло. И сразу долаток лег намертво на пару часов. )))
После реинкарнации ни пуша, ни билетов. Резвятся...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лип, 2025 16:20
Re: izibank
Тоже пришло. И сразу долаток лег намертво на пару часов. )))
После реинкарнации ни пуша, ни билетов. Резвятся...
Додано: Вів 01 лип, 2025 17:17
Re: izibank
на**балово виходить???
Додано: Вів 01 лип, 2025 17:41
Додано: Вів 01 лип, 2025 17:43
Re: izibank
Да оно всем приходило.Успокойтесь, ничего вы не выиграли )))
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