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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лип, 2025 16:20
Тоже пришло. И сразу долаток лег намертво на пару часов. )))
После реинкарнации ни пуша, ни билетов. Резвятся...
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arkavs
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:32
Вже спростували. Помилка вийшла.
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novichok
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:41
novichok написав:
Вже спростували. Помилка вийшла.
спростували що виграв чи те що не входить до переліку партнерів?!?
PS: Теж отримав повідомленння про квитки. Цікаво izibank так рекламував цю акцію, а виходить вот оно що.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 17:43
Да оно всем приходило.Успокойтесь, ничего вы не выиграли )))
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:36
klug написав: nickvp написав:
Так, у пластика закінчився строк, вони запропонували відкрити віртуалку до рахунку і чекати коли буде вислана фізична картка. Картка прийшла, я її активував з меню додатку і віртуалка зникла, тепер там фізична картка. Списань не було ні при випуску віртуалки, ні зараз. Перевипускав картку по строку 1 березня цього року, бо інакше не можна було в використовувати рахунок
То заявку на фізичну картку вам вдалося залишити через підтримку при перевипуску о 5-й ранку чи тепер у застосунку? Бо мене підтримка прокинула за класичною схемою: "ви ще тут?" і закриттям діалогу.
P.S. Читав на Табфінансі, але зараз побачив і на практиці. Ганна Сергіївна знову понерфила кишмиш: тепер продукти закордоном 0,75% навіть за свої, хоча аппка про це звичайно ж мовчить.
Старий стаю і не все вже пам'ятаю
Це я до того, що покроково не пам'ятаю точно що і як робив, але робив усе в додатку. Картка була до 02.25 і в березні мені додаток не давав доступу поки я не перевипущу картку. і саме там повідомлялося, що віртуальна випускається лише на час допоки не прийде фізична
Через підтримку лише питав періодично "Коли прийде фізична картка?", але потім і це набридло
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Додано: Вів 01 лип, 2025 18:36
emeta написав: Howl написав:
emeta, через поддержку выпускают новую карту к счёту.
ответ поддержки:
я розумію,але перевипуск карти є підтримка неможливий,
такі умови по даній карті
Сьогодні помітив, що серед карток немає картки єПідтримка й з'явилася можливість активувати нову картку. Оскільки цього місяця я очікую виплату на неї, то звернувся до підтримки. Пони поновили мою картку, точніше випустили нову картку до наявного рахунку єПідтримки.
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