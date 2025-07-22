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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:20

Re: izibank

Тоже пришло. И сразу долаток лег намертво на пару часов. )))
После реинкарнации ни пуша, ни билетов. Резвятся...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:17

Re: izibank

на**балово виходить???

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:32

Вже спростували. Помилка вийшла.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:41

  novichok написав:Вже спростували. Помилка вийшла.

спростували що виграв чи те що не входить до переліку партнерів?!?

PS: Теж отримав повідомленння про квитки. Цікаво izibank так рекламував цю акцію, а виходить вот оно що.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 17:43

Re: izibank

Да оно всем приходило.Успокойтесь, ничего вы не выиграли )))
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:36

  klug написав:
  nickvp написав:Так, у пластика закінчився строк, вони запропонували відкрити віртуалку до рахунку і чекати коли буде вислана фізична картка. Картка прийшла, я її активував з меню додатку і віртуалка зникла, тепер там фізична картка. Списань не було ні при випуску віртуалки, ні зараз. Перевипускав картку по строку 1 березня цього року, бо інакше не можна було в використовувати рахунок

То заявку на фізичну картку вам вдалося залишити через підтримку при перевипуску о 5-й ранку чи тепер у застосунку? Бо мене підтримка прокинула за класичною схемою: "ви ще тут?" і закриттям діалогу.

P.S. Читав на Табфінансі, але зараз побачив і на практиці. Ганна Сергіївна знову понерфила кишмиш: тепер продукти закордоном 0,75% навіть за свої, хоча аппка про це звичайно ж мовчить.

Старий стаю і не все вже пам'ятаю :mrgreen: Це я до того, що покроково не пам'ятаю точно що і як робив, але робив усе в додатку. Картка була до 02.25 і в березні мені додаток не давав доступу поки я не перевипущу картку. і саме там повідомлялося, що віртуальна випускається лише на час допоки не прийде фізична
Через підтримку лише питав періодично "Коли прийде фізична картка?", але потім і це набридло
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 18:36

Re: izibank

  emeta написав:
  Howl написав:emeta, через поддержку выпускают новую карту к счёту.


ответ поддержки:
я розумію,але перевипуск карти є підтримка неможливий,
такі умови по даній карті
Сьогодні помітив, що серед карток немає картки єПідтримка й з'явилася можливість активувати нову картку. Оскільки цього місяця я очікую виплату на неї, то звернувся до підтримки. Пони поновили мою картку, точніше випустили нову картку до наявного рахунку єПідтримки.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 01:49

Ізя офіційно закріпив у ДКОБ своє право образитися на клієнта, у тому числі через його погані відгуки про банку та неетичну поведінку, і на цій підставі розірвати з ним ділові відносини.

Дуже розумна та логічна банка з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків і непересічним стратегічним мисленням. Весь у маму.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 22:02

  klug написав:Ізя офіційно закріпив у ДКОБ своє право образитися на клієнта, у тому числі через його погані відгуки про банку та неетичну поведінку, і на цій підставі розірвати з ним ділові відносини.

Дуже розумна та логічна банка з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків і непересічним стратегічним мисленням. Весь у маму.

И как они будут определять личность клиента?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 17:28

Не раджу взагалі користуватись послугами цього Банку, на мінфіні робив велий розпис стосовно цього "Банку"
aanonimovic594
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