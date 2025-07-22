nickvp написав:Так, у пластика закінчився строк, вони запропонували відкрити віртуалку до рахунку і чекати коли буде вислана фізична картка. Картка прийшла, я її активував з меню додатку і віртуалка зникла, тепер там фізична картка. Списань не було ні при випуску віртуалки, ні зараз. Перевипускав картку по строку 1 березня цього року, бо інакше не можна було в використовувати рахунок
То заявку на фізичну картку вам вдалося залишити через підтримку при перевипуску о 5-й ранку чи тепер у застосунку? Бо мене підтримка прокинула за класичною схемою: "ви ще тут?" і закриттям діалогу.
P.S. Читав на Табфінансі, але зараз побачив і на практиці. Ганна Сергіївна знову понерфила кишмиш: тепер продукти закордоном 0,75% навіть за свої, хоча аппка про це звичайно ж мовчить.
Старий стаю і не все вже пам'ятаю Це я до того, що покроково не пам'ятаю точно що і як робив, але робив усе в додатку. Картка була до 02.25 і в березні мені додаток не давав доступу поки я не перевипущу картку. і саме там повідомлялося, що віртуальна випускається лише на час допоки не прийде фізична Через підтримку лише питав періодично "Коли прийде фізична картка?", але потім і це набридло
Howl написав:emeta, через поддержку выпускают новую карту к счёту.
ответ поддержки:
я розумію,але перевипуск карти є підтримка неможливий, такі умови по даній карті
Сьогодні помітив, що серед карток немає картки єПідтримка й з'явилася можливість активувати нову картку. Оскільки цього місяця я очікую виплату на неї, то звернувся до підтримки. Пони поновили мою картку, точніше випустили нову картку до наявного рахунку єПідтримки.