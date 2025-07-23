Для них - це тупо база базована
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лип, 2025 18:24
Додано: Вів 22 лип, 2025 19:57
Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:15
Re: izibank
Кто знает, акционный КБ 0,1% за пополнение в терминалах Изипэй входит в стандартный лимит КБ 600 грн или на него действует отдельный лимит?
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:30
Додано: Сер 23 лип, 2025 16:53
Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку.
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