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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 341342343344 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 10 2- Погане. Некомпетентне. 14% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 6 Всього голосів : 35 Додано: Вів 22 лип, 2025 18:24 novichok написав: Вже спростували. Помилка вийшла. Вже спростували. Помилка вийшла.



Для них - це тупо база базована Для них - це тупо база базована aanonimovic594

Повідомлень: 34 З нами з: 22.07.25 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лип, 2025 19:57 klug написав: Ізя офіційно закріпив у ДКОБ своє право образитися на клієнта, у тому числі через його погані відгуки про банку та неетичну поведінку, і на цій підставі розірвати з ним ділові відносини.



Дуже розумна та логічна банка з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків і непересічним стратегічним мисленням. Весь у маму. Ізя офіційносвоє право образитися на клієнта, у тому числі через його погані відгуки про банку та неетичну поведінку, і на цій підставі розірвати з ним ділові відносини.Дуже розумна та логічна банка з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків і непересічним стратегічним мисленням. Весь у маму.



Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав" Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав" aanonimovic594

Повідомлень: 34 З нами з: 22.07.25 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 16:15 Re: izibank Кто знает, акционный КБ 0,1% за пополнение в терминалах Изипэй входит в стандартный лимит КБ 600 грн или на него действует отдельный лимит? Кащей

Повідомлень: 1743 З нами з: 30.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 16:30 Кащей написав: Кто знает, акционный КБ 0,1% за пополнение в терминалах Изипэй входит в стандартный лимит КБ 600 грн или на него действует отдельный лимит? Кто знает, акционный КБ 0,1% за пополнение в терминалах Изипэй входит в стандартный лимит КБ 600 грн или на него действует отдельный лимит?

Это отдельный лимит, выделен в разделе партнёров. Это отдельный лимит, выделен в разделе партнёров. lloydbanksua

Повідомлень: 1696 З нами з: 22.04.20 Подякував: 80 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 16:53 aanonimovic594 написав: Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав" Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"

Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку. Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку. klug Повідомлень: 8839 З нами з: 18.08.14 Подякував: 370 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 19:29 klug написав: aanonimovic594 написав: Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав" Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"

Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку. Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку.



Нууу, не знаю, по відчуттям, то в ізібанку на таке навіть і не здатні, бо там черга 6-7 людей на лінії, та оператор там всього на лінії один сидить, було забавно коли він мені це у дзвінку повідомив Нууу, не знаю, по відчуттям, то в ізібанку на таке навіть і не здатні, бо там черга 6-7 людей на лінії, та оператор там всього на лінії один сидить, було забавно коли він мені це у дзвінку повідомив aanonimovic594

Повідомлень: 34 З нами з: 22.07.25 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 01:11 Re: izibank Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально.

В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).



Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.



З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех. посетитель Повідомлень: 1496 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 05:02 посетитель написав: Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально.

В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).



Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.



З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех. Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально.В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех.

Именно поэтому перестал пользоваться заначкой, как и в целом держать там свои деньги. Только кредитка. Именно поэтому перестал пользоваться заначкой, как и в целом держать там свои деньги. Только кредитка. lloydbanksua

Повідомлень: 1696 З нами з: 22.04.20 Подякував: 80 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 341342343344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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