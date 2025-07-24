Додано: Чет 24 лип, 2025 01:11

Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально.

В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).



Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.



З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех.