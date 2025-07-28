|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лип, 2025 16:42
lloydbanksua написав:
Краще взагалі там не тримати кредитну картку, там відсотки конські, та крім цього пільговий період не по всім операціям
[/quote]
Так если в грейсе какие ж проценты? Лучше проценты вообще не платить собственно.
А карточки сами закрыли, и отлично.
То просили заявление писать и отсылать фото, а тут бац и сами.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:29
Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 27 лип, 2025 23:48
ВIВ написав:
Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...
При перевипуску написало комісія нуль, ну і кешбек має бути 2% на серпень на все
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3783
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 00:10
wolt450 написав:
При перевипуску написало комісія нуль
А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 08:10
ВIВ написав: wolt450 написав:
При перевипуску написало комісія нуль
А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
Это вам ещё повезло, мне в марте сами перевыпуск сделали и никакой плюшки в виде кешбека не налили.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1699
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 11:12
ВIВ написав: wolt450 написав:
При перевипуску написало комісія нуль
А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
Точно на август? У меня на вересень обещают?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1744
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:58
Кащей написав: ВIВ написав: wolt450 написав:
При перевипуску написало комісія нуль
А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
Точно на август? У меня на вересень обещают?
По одному акку прилітало на серпень, по іншому сьогодні на вересень, і пластик пообіцяли безкоштовно вислати Новою поштою
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3783
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 14:11
А як у ізі з меморандумними лімітами, перекази саме на власні поточні рахунки обмежують?
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 15:16
Oberon написав:
А як у ізі з меморандумними лімітами, перекази саме на власні поточні рахунки обмежують?
Гарячка каже, що не враховують тільки між своїми в Ізі і ТАСі
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3783
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:19
ВIВ написав:
Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...
не можуть вирішити це роки 2 - просто баг, там краще до підтримки звернутись чи буде платно, чи безкоштовно
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|