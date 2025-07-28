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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:42

  lloydbanksua написав:
Краще взагалі там не тримати кредитну картку, там відсотки конські, та крім цього пільговий період не по всім операціям
[/quote]
Так если в грейсе какие ж проценты? Лучше проценты вообще не платить собственно.

А карточки сами закрыли, и отлично.
То просили заявление писать и отсылать фото, а тут бац и сами.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:29

Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 23:48

  ВIВ написав:Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...


При перевипуску написало комісія нуль, ну і кешбек має бути 2% на серпень на все
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:10

Re: izibank

  wolt450 написав:При перевипуску написало комісія нуль

А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:10

  ВIВ написав:
  wolt450 написав:При перевипуску написало комісія нуль

А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?

Это вам ещё повезло, мне в марте сами перевыпуск сделали и никакой плюшки в виде кешбека не налили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 11:12

Re: izibank

ВIВ написав:
  wolt450 написав:При перевипуску написало комісія нуль

А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
Точно на август? У меня на вересень обещают?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:58

  Кащей написав:
ВIВ написав:
  wolt450 написав:При перевипуску написало комісія нуль

А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?
Точно на август? У меня на вересень обещают?

По одному акку прилітало на серпень, по іншому сьогодні на вересень, і пластик пообіцяли безкоштовно вислати Новою поштою
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 14:11

А як у ізі з меморандумними лімітами, перекази саме на власні поточні рахунки обмежують?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:16

  Oberon написав:А як у ізі з меморандумними лімітами, перекази саме на власні поточні рахунки обмежують?

Гарячка каже, що не враховують тільки між своїми в Ізі і ТАСі
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:19

  ВIВ написав:Пришло сообщение о бесплатном перевыпуска кредитной.
Кто-то пробовал уже перевыпускать, а то в настройках написано что 50 грн стоит перевыпуск...


не можуть вирішити це роки 2 - просто баг, там краще до підтримки звернутись чи буде платно, чи безкоштовно
aanonimovic594
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