в ІЗІбанку робили зміну бінкодів по карткам, тобто перші 6 цифр було змінено і карту зробили вони тезнічно не кредитною, а дебетовою (тобто дебетова карта на яку просто можна встановити кредитний ліміт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:20
в ІЗІбанку робили зміну бінкодів по карткам, тобто перші 6 цифр було змінено і карту зробили вони тезнічно не кредитною, а дебетовою (тобто дебетова карта на яку просто можна встановити кредитний ліміт)
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:06
Додано: Пон 28 лип, 2025 19:30
Re: izibank
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