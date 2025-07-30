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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:20

  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:
  wolt450 написав:При перевипуску написало комісія нуль

А у меня пишет что 2% будет на август.
Т.е. смело перевыпускать, 50 грн. не сожреть?

Это вам ещё повезло, мне в марте сами перевыпуск сделали и никакой плюшки в виде кешбека не налили.


в ІЗІбанку робили зміну бінкодів по карткам, тобто перші 6 цифр було змінено і карту зробили вони тезнічно не кредитною, а дебетовою (тобто дебетова карта на яку просто можна встановити кредитний ліміт)
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:06

  aanonimovic594 написав:краще до підтримки звернутись

Ага. Це ж так ізі у ізі...
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 19:30

Re: izibank

  wolt450 написав:і пластик пообіцяли безкоштовно вислати Новою поштою

Доставка бесплатно, а сам пластик 50 грн. или тоже бесплатно?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 21:11

  klug написав:
  aanonimovic594 написав:краще до підтримки звернутись

Ага. Це ж так ізі у ізі...


Ахах, та чорт їх знає, я взагалі користуюсь зараз трьому банками на даний момент - Акордбанк - відправка переказів коштів та зняття готівки, тобто там перекази без комісії, якщо не транзитний рахунок, відкрив сьогодні Банк Власний Рахунок, тупо для рохрахунків у Сільпо, ну і звісно це монобанк для оплати частинами та кредитного ліміту - бо він у них самий зручний і погашення миттєве при поповненні по номеру картки
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 22:25

  ВIВ написав:
  wolt450 написав:і пластик пообіцяли безкоштовно вислати Новою поштою

Доставка бесплатно, а сам пластик 50 грн. или тоже бесплатно?

Пластик був, то все точно безкоштовно
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 13:12

Якийсь притрушений банк. Вчора ввечері відправив СЕП на Альянс - не відправило, сьогодні підтримка каже, що в статусі "видалений". Ок, сьогодні роблю знову платіж, гроші списало, через деякий час повертаються назад) Причому, на свій Альянс вчора нормально відправилося, а на рахунок дружини не хоче. Так само було і раніше, наче на ПУМБ не відправляло. А ще жодного разу не зміг оплатити ОЛХ-доставку з Ізі, доводилося спочатку кидати на Моно і платити ним. Підтримка відморожена і нічого не вирішує. Щось туди писати - тільки витратити час. Ще жодного разу не вирішили жодну проблему.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:15

Re: izibank

Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . підтримка морозиться і вішає макарони про 3 дні. Ізя всьо ?)
-VICTOR-
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