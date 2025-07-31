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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 344345346347 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 10 2- Погане. Некомпетентне. 14% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 6 Всього голосів : 35 Додано: Чет 31 лип, 2025 10:51 -VICTOR- написав: посетитель так ото ж... я йому про моментальні платежі,а він мені про 3 дні...діалог , як в тому анекдоті де спілкувались глухий зі сліпим

на мою наполегливу вимогу дати відповідь з якої причини не відправлений платіж , коли він успішний і є квитанція , обіцяли відповідь завтра ....не дуже я впевнений що так і буде , однак колег тут проінформую чим ця ситуація закінчилась . Схоже у ІЗІ фінансові проблеми.. так ото ж...я йому про моментальні платежі,а він мені про 3 дні...діалог , як в тому анекдоті де спілкувались глухий зі сліпимна мою наполегливу вимогу дати відповідь з якої причини не відправлений платіж , коли він успішний і є квитанція , обіцяли відповідь завтра ....не дуже я впевнений що так і буде , однак колег тут проінформую чим ця ситуація закінчилась . Схоже у ІЗІ фінансові проблеми..

Сьогодні вранці робив 2 сепи в Кульку і Бобру - залетіли обидва за 1-2хв. Якби до цього прочитав ваше повідомлення, робив би платежі з іншого банку...Виводжу потроху з заначки, бо зовсім якось стало незатишно тут Сьогодні вранці робив 2 сепи в Кульку і Бобру - залетіли обидва за 1-2хв. Якби до цього прочитав ваше повідомлення, робив би платежі з іншого банку...Виводжу потроху з заначки, бо зовсім якось стало незатишно тут patrikk Повідомлень: 287 З нами з: 25.06.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 лип, 2025 10:58 Re: izibank Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать? Кащей

Повідомлень: 1745 З нами з: 30.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 лип, 2025 11:43 Re: izibank -VICTOR- написав: Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . Якщо відправляли за IBAN, то кошти надійшли. Просто ТАС щось злавав у своїй системі й не оновлюється баланс у застосунку. Якщо подивитися виписку по рахунку, яку можна замовити в TAS2U, то видно надходження грошових коштів. Також баланс оновиться, якщо зробити карткою будь-яку операцію. Якщо відправляли за IBAN, то кошти надійшли. Просто ТАС щось злавав у своїй системі й не оновлюється баланс у застосунку. Якщо подивитися виписку по рахунку, яку можна замовити в TAS2U, то видно надходження грошових коштів. Також баланс оновиться, якщо зробити карткою будь-яку операцію. Howl

Повідомлень: 6346 З нами з: 08.03.18 Подякував: 580 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 лип, 2025 12:01 -VICTOR- написав: Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . підтримка морозиться і вішає макарони про 3 дні. Ізя всьо ?) Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . підтримка морозиться і вішає макарони про 3 дні. Ізя всьо ?)

Отримувачу чтобы увидеть деньги надо сделать какую-нибудь расходную операцию или пополнить карту извне на 1 грн. Ну или как вариант сформировать выписку по карте /счету там эта сумма уже будет и остаток будет указан правильно. При этом в т2ю по прежнему этих денег видно не будет пока не пройдет какая-нибудь операция еще. Это известный глюк изи-таси. При отправке СЭПа внутри деньги на счет заходят но синхронизация данных счета с данными т2ю почему-то не происходит. Я как-то пытался Тасину поддержку заставить создать заявку на устранение глюка - отбивались как могли и так и не приняли. Я так понимаю не хотят грузить разрабов которые вроде внешние. В общем с деньгами у вас там все ок, но глюк имеет место быть

UPD Пока набирал текст вижу Howl все уже пояснил. Отримувачу чтобы увидеть деньги надо сделать какую-нибудь расходную операцию или пополнить карту извне на 1 грн. Ну или как вариант сформировать выписку по карте /счету там эта сумма уже будет и остаток будет указан правильно. При этом в т2ю по прежнему этих денег видно не будет пока не пройдет какая-нибудь операция еще. Это известный глюк изи-таси. При отправке СЭПа внутри деньги на счет заходят но синхронизация данных счета с данными т2ю почему-то не происходит. Я как-то пытался Тасину поддержку заставить создать заявку на устранение глюка - отбивались как могли и так и не приняли. Я так понимаю не хотят грузить разрабов которые вроде внешние. В общем с деньгами у вас там все ок, но глюк имеет место бытьUPD Пока набирал текст вижу Howl все уже пояснил. WallNutPen Повідомлень: 1441 З нами з: 08.06.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 344345346347 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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