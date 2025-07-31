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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 лип, 2025 10:51
-VICTOR- написав:посетитель
так ото ж...
я йому про моментальні платежі,а він мені про 3 дні...діалог , як в тому анекдоті де спілкувались глухий зі сліпим
на мою наполегливу вимогу дати відповідь з якої причини не відправлений платіж , коли він успішний і є квитанція , обіцяли відповідь завтра ....не дуже я впевнений що так і буде , однак колег тут проінформую чим ця ситуація закінчилась . Схоже у ІЗІ фінансові проблеми..
Сьогодні вранці робив 2 сепи в Кульку і Бобру - залетіли обидва за 1-2хв. Якби до цього прочитав ваше повідомлення, робив би платежі з іншого банку...Виводжу потроху з заначки, бо зовсім якось стало незатишно тут
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Додано: Чет 31 лип, 2025 10:58
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:43
-VICTOR- написав:
Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача .
Якщо відправляли за IBAN, то кошти надійшли. Просто ТАС щось злавав у своїй системі й не оновлюється баланс у застосунку. Якщо подивитися виписку по рахунку, яку можна замовити в TAS2U, то видно надходження грошових коштів. Також баланс оновиться, якщо зробити карткою будь-яку операцію.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:01
-VICTOR- написав:
Сьгодні десь біля 12.00 відправив міжбанк на ТАСС !!! і досі немає у отримувача . підтримка морозиться і вішає макарони про 3 дні. Ізя всьо ?)
Отримувачу чтобы увидеть деньги надо сделать какую-нибудь расходную операцию или пополнить карту извне на 1 грн. Ну или как вариант сформировать выписку по карте /счету там эта сумма уже будет и остаток будет указан правильно. При этом в т2ю по прежнему этих денег видно не будет пока не пройдет какая-нибудь операция еще. Это известный глюк изи-таси. При отправке СЭПа внутри деньги на счет заходят но синхронизация данных счета с данными т2ю почему-то не происходит. Я как-то пытался Тасину поддержку заставить создать заявку на устранение глюка - отбивались как могли и так и не приняли. Я так понимаю не хотят грузить разрабов которые вроде внешние. В общем с деньгами у вас там все ок, но глюк имеет место быть
UPD Пока набирал текст вижу Howl все уже пояснил.
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