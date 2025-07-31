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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 лип, 2025 18:48
vladshukin98 написав: Кащей написав:
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать
Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение
Розробкою займається компанія ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС", у якій має частку 50% чоловік Ганни Тігіпко, та сама Ганна - 50%
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Додано: Чет 31 лип, 2025 23:28
Кащей написав:
На конверте из опилок
я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания
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