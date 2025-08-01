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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 лип, 2025 18:48
vladshukin98 написав: Кащей написав:
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать
Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение
Розробкою займається компанія ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС", у якій має частку 50% чоловік Ганни Тігіпко, та сама Ганна - 50%
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Додано: Чет 31 лип, 2025 23:28
Кащей написав:
На конверте из опилок
я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания
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kulikrom
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:35
kulikrom написав: Кащей написав:
На конверте из опилок
я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания
Как быстро вам карта на НовуПошту пришла?
50 грн. за перевыпуск не сняли?
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ВIВ
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:05
ВIВ з особистого та іншого досвідів - як тільки ви умовите підтримку оформити особисто для вас пластик, за НП діло не постоїть, доставлять швидко. Важелі, які використовув я - вказівки на відгуки від форумчан, які вже отримали, блєф, начебто коллєга вже отримав, неодноразове листування. Але, з обіцянки від 01 квітня, розродилося в пластик в червні.
п.м. доставка безкоштовна. Так, в додатку світить 50грн, але коли вже жмакнеш - нуль
Востаннє редагувалось kulikrom
в П'ят 01 сер, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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kulikrom
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:21
Хтось писав на цю шарашку скаргу в НБУ? Бо ці гади не закривают мені рахуноу, хоча я писав заяву 3 місяці тому, і знімають в місяць 300 грн за неактивність рахунка.
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jjjj75
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:55
1.08.2025 на почту НБУ я написав заяву, такого змісту:
Я хочу закрити рахунок в ізібанк, бо ним не користуюся, і там треба платити комісію за обслуговування неактивного рахунку, я звернувся до ізібанка через їх телеграм, мені вислали форму для закриття рахунку, я її заповнив 03.05.2025, і вислав їм через телеграм, рахунок повинні були закрити на протязі 45 днів, але не закрили, і 1.08.2025 року з мене стягнуло 300 грн. комісії за обслуговування неактивного рахунку Ізібанк. Прошу закрити мій разунок в ізібанк, а також ввести в цей недобанк тимчасову адміністрацію, провести розслідування діяльності Ізібану, і закрити цю організацію.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:10
jjjj75 написав:
Хтось писав на цю шарашку скаргу в НБУ? Бо ці гади не закривают мені рахуноу, хоча я писав заяву 3 місяці тому, і знімають в місяць 300 грн за неактивність рахунка.
Так зачем вы там деньги то держите?!?!? Почему б не вывести сразу было?!?
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Feh14
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