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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 21:06

  vladshukin98 написав:
  Кащей написав:Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?

Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать



Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение

После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:43

банк пробиває нове дно і докидає свіжого гівна


https://tabfinance.com.ua/news/izibank- ... sept-2025/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:00

  greenozon написав:банк пробиває нове дно і докидає свіжого гівна


https://tabfinance.com.ua/news/izibank- ... sept-2025/

Т.е. если депозит заначка на 10+ тыс есть, то ничего по сути не меняется с СЕПом и p2p?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:18

Re: izibank

  ВIВ написав:заначка

це не депозит :(
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:24

  unknownurl написав:
  ВIВ написав:заначка

це не депозит :(

Чего? он в разделе депозиты.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:33

  ВIВ написав:
  unknownurl написав:
  ВIВ написав:заначка

це не депозит :(

Чего? он в разделе депозиты.


Я хз как тут ответить :). Действительно он у Изи в разделе депозитов, но это не депозит и Изя депозитом его не считает.Вот такой вот парадокс.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 01 сер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:36

  Кочевник написав:
  jjjj75 написав:Я гроші з ізібанка давно вивів, річ у тім що в мене є рахунок у Таскомбанку, і комісію за не активність рахунка Ізібанка списується з рахунка Таскомбанка, от така х...я малята.

Прийди у відділення ТАЗа. Вони вміють закривати.


І Ізіни картки/рахунки теж?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:45

  ВIВ написав:
  unknownurl написав:
  ВIВ написав:заначка

це не депозит :(

Чего? он в разделе депозиты.

Депозит — це строковий вклад без права дострокового розірвання.
Заначка — ощадний рахунок, тобто поточний рахунок без картки.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:56

Re: izibank

  unknownurl написав:Депозит — це строковий вклад без права дострокового розірвання.
Заначка — ощадний рахунок, тобто поточний рахунок без картки.

Депозити є з достроковим розірванням. Рисами депозиту є його строк, платність, порядок виплати відсотків. Раніше ощадні рахунки в інших банках називались ощадними депозитами.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 00:26

ВIВ СЕП фактично лишився безкоштовний для переказів до 10т. ....р2р покусали )
-VICTOR-
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