|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 сер, 2025 21:06
vladshukin98 написав: Кащей написав:
Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?
Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую
Это не шутка
Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать
Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот
Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение
После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:43
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16696
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1751 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:00
Т.е. если депозит заначка на 10+ тыс есть, то ничего по сути не меняется с СЕПом и p2p?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:18
ВIВ написав:
заначка
це не депозит
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 769
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:33
ВIВ написав: unknownurl написав: ВIВ написав:
заначка
це не депозит
Чего? он в разделе депозиты.
Я хз как тут ответить
. Действительно он у Изи в разделе депозитов, но это не депозит и Изя депозитом его не считает.Вот такой вот парадокс.
Востаннє редагувалось посетитель
в П'ят 01 сер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:36
Кочевник написав: jjjj75 написав:
Я гроші з ізібанка давно вивів, річ у тім що в мене є рахунок у Таскомбанку, і комісію за не активність рахунка Ізібанка списується з рахунка Таскомбанка, от така х...я малята.
Прийди у відділення ТАЗа. Вони вміють закривати.
І Ізіни картки/рахунки теж?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:45
ВIВ написав: unknownurl написав: ВIВ написав:
заначка
це не депозит
Чего? он в разделе депозиты.
Депозит — це строковий вклад без права дострокового розірвання.
Заначка — ощадний рахунок, тобто поточний рахунок без картки.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 769
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:56
unknownurl написав:
Депозит — це строковий вклад без права дострокового розірвання.
Заначка — ощадний рахунок, тобто поточний рахунок без картки.
Депозити є з достроковим розірванням. Рисами депозиту є його строк, платність, порядок виплати відсотків. Раніше ощадні рахунки в інших банках називались ощадними депозитами.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 985
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 02 сер, 2025 00:26
ВIВ СЕП фактично лишився безкоштовний для переказів до 10т. ....р2р покусали )
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7338
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|