В тарифах прописано:
переказ коштів на картки ТАСКОМБАНК та інших банків через
мобільний застосунок (власні кошти):
безкоштовно (перші 20 переказів)
2% + 5 грн але не менше 10грн(кожний наступний переказ)
- для клієнтів, що здійснили оплату в торгово-сервісній мережі
на суму від 2000 грн. (накопичувально в попередньому місяці)
та/або мають строковий депозит на суму від 10000 грн,
- для нових клієнтів в перший місяць.
Отже, в частині депозиту для безкоштовних 20ти р2р штовхалок з карти підходить саме строковий депозит (сама по собі заначка є депозитом).
Але ізі явно трактує заначку безстроковим - в договорі прописано, що це вклад на вимогу, а в додатку так в значиться- безстроковий.