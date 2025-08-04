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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 00:12
В тарифах прописано:
переказ коштів на картки ТАСКОМБАНК та інших банків через
мобільний застосунок (власні кошти):
безкоштовно (перші 20 переказів)
2% + 5 грн але не менше 10грн(кожний наступний переказ)
- для клієнтів, що здійснили оплату в торгово-сервісній мережі
на суму від 2000 грн. (накопичувально в попередньому місяці)
та/або мають строковий депозит на суму від 10000 грн,
- для нових клієнтів в перший місяць.
Отже, в частині депозиту для безкоштовних 20ти р2р штовхалок з карти підходить саме строковий депозит (сама по собі заначка є депозитом).
Але ізі явно трактує заначку безстроковим - в договорі прописано, що це вклад на вимогу, а в додатку так в значиться- безстроковий.
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Oberon
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Додано: Нед 03 сер, 2025 08:01
jjjj75 написав:
Я гроші з ізібанка давно вивів, річ у тім що в мене є рахунок у Таскомбанку, і комісію за не активність рахунка Ізібанка списується з рахунка Таскомбанка, от така х...я малята.
Жесть. Беги от туда, это ж черти долбанные, свят свят...
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Feh14
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:03
Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?
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Кащей
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:44
vladshukin98 написав:
Подтверждаю, сам сейчас с такой проблемой сижу. Извиняюсь, кого мог подставить, но ранее процедура была именно такая.
Если кто-то разберётся, сообщите
upd. пишите в поддержку, они починят.
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vladshukin98
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Додано: Нед 03 сер, 2025 21:47
ВIВ написав:
А
Vatsyk написав:
банківського вкладу
по-вашему не депозит?
Це депозит дійсно, але безстроковий, та і все, і з нього до речі також можуть знімати кошти за неактивність рахунку
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aanonimovic594
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Додано: Нед 03 сер, 2025 21:49
vladshukin98 написав: vladshukin98 написав:
Подтверждаю, сам сейчас с такой проблемой сижу. Извиняюсь, кого мог подставить, но ранее процедура была именно такая.
Если кто-то разберётся, сообщите
upd. пишите в поддержку, они починят.
Так, але це не дуже швидко буде, моя ставка на дні 4
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aanonimovic594
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Додано: Нед 03 сер, 2025 21:55
Кащей написав:
Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?
Дали автоматично
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wolt450
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:41
wolt450 написав: Кащей написав:
Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?
Дали автоматично
На виртуалку или физическую перевыпускали?
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Кащей
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Додано: Пон 04 сер, 2025 13:05
Кащей написав: wolt450 написав: Кащей написав:
Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?
Дали автоматично
На виртуалку или физическую перевыпускали?
Тут була віртуальна
На іншому акку пепевипуск на фізичну в процесі, це вже буде 2% на вересень
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wolt450
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Додано: Пон 04 сер, 2025 13:23
wolt450 написав: Кащей написав:
Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?
Дали автоматично
Повезло
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aanonimovic594
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