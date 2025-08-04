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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 00:12

В тарифах прописано:
переказ коштів на картки ТАСКОМБАНК та інших банків через
мобільний застосунок (власні кошти):

безкоштовно (перші 20 переказів)
2% + 5 грн але не менше 10грн(кожний наступний переказ)
- для клієнтів, що здійснили оплату в торгово-сервісній мережі
на суму від 2000 грн. (накопичувально в попередньому місяці)
та/або мають строковий депозит на суму від 10000 грн,
- для нових клієнтів в перший місяць.
Отже, в частині депозиту для безкоштовних 20ти р2р штовхалок з карти підходить саме строковий депозит (сама по собі заначка є депозитом).
Але ізі явно трактує заначку безстроковим - в договорі прописано, що це вклад на вимогу, а в додатку так в значиться- безстроковий.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 08:01

  jjjj75 написав:Я гроші з ізібанка давно вивів, річ у тім що в мене є рахунок у Таскомбанку, і комісію за не активність рахунка Ізібанка списується з рахунка Таскомбанка, от така х...я малята.

Жесть. Беги от туда, это ж черти долбанные, свят свят...
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:03

Re: izibank

Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:44

  vladshukin98 написав:Подтверждаю, сам сейчас с такой проблемой сижу. Извиняюсь, кого мог подставить, но ранее процедура была именно такая.
Если кто-то разберётся, сообщите

upd. пишите в поддержку, они починят.
vladshukin98
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:47

  ВIВ написав:А
  Vatsyk написав:банківського вкладу
по-вашему не депозит?


Це депозит дійсно, але безстроковий, та і все, і з нього до речі також можуть знімати кошти за неактивність рахунку :wink:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:49

  vladshukin98 написав:
  vladshukin98 написав:Подтверждаю, сам сейчас с такой проблемой сижу. Извиняюсь, кого мог подставить, но ранее процедура была именно такая.
Если кто-то разберётся, сообщите

upd. пишите в поддержку, они починят.


Так, але це не дуже швидко буде, моя ставка на дні 4 :mrgreen:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:55

  Кащей написав:Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?

Дали автоматично
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:41

  wolt450 написав:
  Кащей написав:Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?

Дали автоматично
На виртуалку или физическую перевыпускали?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:05

  Кащей написав:
  wolt450 написав:
  Кащей написав:Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?

Дали автоматично
На виртуалку или физическую перевыпускали?

Тут була віртуальна
На іншому акку пепевипуск на фізичну в процесі, це вже буде 2% на вересень
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:23

  wolt450 написав:
  Кащей написав:Кому-нибудь обещанный КБ 2% за перевыпуск дали?

Дали автоматично


Повезло
aanonimovic594
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