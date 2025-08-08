vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше? Ничего не нажимается на сером фоне... Как ее перевыпустить?
vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше? Ничего не нажимается на сером фоне... Как ее перевыпустить?
Сьогодні перевипустив тільки дзвінок або вайбер до них, скинуть пуш Чекав 8хв на гарячці)
vladshukin98 написав:После того как карта заблокирована на ней надпись появляется, что она перевыпускается. После нажатия на серый силуэт карты не появляется почему-то никаких вариантов добавления новой карты, полученной на НП.
Карта пришла, в приложении карту заблокировал, а шо дальше? Ничего не нажимается на сером фоне... Как ее перевыпустить?
Сьогодні перевипустив тільки дзвінок або вайбер до них, скинуть пуш Чекав 8хв на гарячці)
aanonimovic594 написав:тільки за розрахунки на території України
ізя прямо під категорією пише, скільки дає на закордонні розрахунки. Як думаєте, для чого?
aanonimovic594 написав:так, конвертація там через доллар - бо Мастеркард
За класикою, для МС "рідною валютою" якраз вважалося євро, проте розрахункова валюта вже 100500 років не залежить від платіжної системи і банка може вибрати потрібну та зручну саме для неї, а за потреби, може навіть кілька. У даному випадку, розрахункова валюта євро, тому що так вирішив ТАС.