Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:54
klug написав: Sime написав:
виглядає не дуже активно народ розміщує депозити, хоча пропозиція досить цікава.
Тут же все дуже ізі:
- ізі можна влетіти на -30%;
- ізі можна отримати гемор з виведенням за 3 міс, бо ізя змінює тарифи на перекази.
От народ і не спішить морозити 50к у неадекватів.
ramzes4 написав:
В ПУМБе отобразилось сегодня около 9:30. Такая себе мгновенность.
Тут може ПУМБа гальмувати - вона щось не дуже миттєва.
Уявляете наскільки все погано в банку, якщо ніхто не бажає їм давати свої кошти))
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:49
klug написав:
ізі можна влетіти на -30%;
як саме?
klug написав:
- ізі можна отримати гемор з виведенням за 3 міс, бо ізя змінює тарифи на перекази.
так, з виводом грошей там складно
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 18:07
Sime написав: klug написав:
ізі можна влетіти на -30%;
як саме?
-30% від залишку коштів при розірвані ділових відносин з ініціативи банку.
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:05
lloydbanksua написав:
-30% від залишку коштів при розірвані ділових відносин з ініціативи банку.
Причому банка залишає собі купу приводів для такого розірвання, включно з поганими відгуками клієнта про банку та не достатньо шанобливим спілкування з підтримкою.
-
-
