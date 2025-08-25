|
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:30
1finanсier написав: wolt450 написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?
Дзвінком на гарячку або через чат
Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?
так
wolt450
Додано: Чет 21 сер, 2025 00:44
wolt450
ото там гемору
aanonimovic594
Додано: Пон 25 сер, 2025 06:11
wolt450 написав: 1finanсier написав: wolt450 написав:
Дзвінком на гарячку або через чат
Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?
так
дякую за відповіді і + в карму )
1finanсier
Додано: Пон 25 сер, 2025 11:23
4.13.1. Закриття Поточного рахунку здійснюється Банком в наступних випадках:
- за ініціативою Клієнта на підставі відповідної заяви про закриття Рахунку. При цьому у випадку
звернення Клієнта з метою закриття одного із Поточних рахунків, в тому числі Поточного рахунку з
використанням Платіжної картки та/або Віртуальної картки та/або вкладного рахунку, Банк закриває всі
рахунки Клієнта відкриті в межах Послуг Банку «izibank».
У когось є досвід закриття лише валютної картки? ізя тут пише, що при спробі закрити один рахунок, закриє усі.
Хтось взагалі знає, де знайти тарифи для валютних карток? Хочу зрозуміти, яка там зараз ситуація з платою за неактивність.
klug
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:00
klug написав:
4.13.1. Закриття Поточного рахунку здійснюється Банком в наступних випадках:
- за ініціативою Клієнта на підставі відповідної заяви про закриття Рахунку. При цьому у випадку
звернення Клієнта з метою закриття одного із Поточних рахунків, в тому числі Поточного рахунку з
використанням Платіжної картки та/або Віртуальної картки та/або вкладного рахунку, Банк закриває всі
рахунки Клієнта відкриті в межах Послуг Банку «izibank».
У когось є досвід закриття лише валютної картки? ізя тут пише, що при спробі закрити один рахунок, закриє усі.
Хтось взагалі знає, де знайти тарифи для валютних карток? Хочу зрозуміти, яка там зараз ситуація з платою за неактивність.
На доларовій карті 2 цента залишилися з травня 2023 року. Ізя нічого не списує за відсутність руху. Але все може змінитися...
l_e_x
Додано: Пон 25 сер, 2025 19:29
l_e_x написав:
На доларовій карті 2 цента залишилися з травня 2023 року. Ізя нічого не списує за відсутність руху. Але все може змінитися...
Гірше, що і знати не будемо, бо хз, де тарифи, щоб за ними слідкувати.
klug
