0,5 КБ за пополнение в терминалах EasyPay это уже тухляк или я что-то протупил?
Галочка в КБ-изипей стоит, авторизацию прошел (зарегился по фин.№),пополнил.
КБ - нема.
В чем прикол?
Додано: Чет 28 сер, 2025 21:30
