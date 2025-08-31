RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 06:40

  ВIВ написав:В акаунте товарища не могу найти депозит zanachka .
Прикрыли? Или туплю?

Раздел "Накопичення".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 355356357358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.