izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 сер, 2025 06:40
ВIВ написав:
В акаунте товарища не могу найти депозит zanachka .
Прикрыли? Или туплю?
Раздел "Накопичення".
Додано: Нед 31 сер, 2025 10:32
lloydbanksua написав:
Раздел "Накопичення".
Да.
В нем цілі и депозити.
Жмем депозиты - так там только срочные (бегунок дает выбрать период от1 до 12 месяцев)
Не врублюсь
(
