Додано: Вів 07 жов, 2025 14:22
В цю помийку реально додзвонитися? Зараз не пускає в додаток, типу версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія. Банк топчик.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:21
Аналогично.
Шо за криворукие это лепили?!
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:14
Уже есть доступ в приложение. Видимо слепили обновление на коленке и выкатили в GP, а когда увидели дело рук своих, быстро убрали свою поделку и доступ восстановился.
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:24
Тут с поддержкой беда-бедуленька.
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:25
Що характерно, це вже не вперше і навіть не вдруге. Єдине, що вони навчилися за результатами - це не лежати 2 тижні. І то, тьху-тьху-тьху аби не зурочити.
Додано: Вів 14 жов, 2025 13:54
На один из акков пришло сообщение
"..-- 5% КБ на ноябрь при тратах в супермаркетах, ТРЦ, аптеках, АЗС тощо от 30 тыс. до 30.10.
..
Детали на
https://izibank.com.ua/
в разделе Новини."
Раздела
новини
на
https://izibank.com.ua/
нету
Любопынтно, шо такое это "тощо"
На другие акки таких заманух пока не приходило.
