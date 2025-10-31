RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 08:17

  emeta написав:Пластик по кредитке изя высылает почтой? платный?

надсилала НП за 50 грн, з осени, якщо не помиляюся, 200 грн (кредитка).
ignorabimus
 
Повідомлень: 800
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:34

В мене зі вчора проблеми з платежами по IBAN. Платіж ніби йде, через пару хвилин - повідомлення, що завернули. В додатку операція виглядає, ніби вона пройшла (сьогодні виявилося, що якщо клацнути по ній и вийти, починає зображуватися з хрестиком, типа неуспішна).
Підтримка белькоче про якісь "ліміти", хоча в мене з ними до сих пір було все в порядку, і власними, і НБУ - тут я також перевірив.
В кого-сь подібне було?
ignorabimus
 
Повідомлень: 800
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 00:07

ignorabimus врахували що ліміти ТАСС + Ізі то спільний ліміт на перекази ?
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7356
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 08:01

Хто скаже, для здійснення безкоштовних р2р ізя витрати попереднього місяця раху лише за основним рахунком, лише у гривні чи за усіма картковими рахунками, у тому числі валютними у еквіваленті? Тарифи читав, але враховуючи, що вони перманентно складені рукодупо, то цікавить досвід практиків, особливо в частині валютних витрат.
klug
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
1
4
