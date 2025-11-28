RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 08:17

  emeta написав:Пластик по кредитке изя высылает почтой? платный?

надсилала НП за 50 грн, з осени, якщо не помиляюся, 200 грн (кредитка).
ignorabimus
 
Повідомлень: 801
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 10:34

В мене зі вчора проблеми з платежами по IBAN. Платіж ніби йде, через пару хвилин - повідомлення, що завернули. В додатку операція виглядає, ніби вона пройшла (сьогодні виявилося, що якщо клацнути по ній и вийти, починає зображуватися з хрестиком, типа неуспішна).
Підтримка белькоче про якісь "ліміти", хоча в мене з ними до сих пір було все в порядку, і власними, і НБУ - тут я також перевірив.
В кого-сь подібне було?
ignorabimus
 
Повідомлень: 801
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 00:07

ignorabimus врахували що ліміти ТАСС + Ізі то спільний ліміт на перекази ?
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7364
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 08:01

Хто скаже, для здійснення безкоштовних р2р ізя витрати попереднього місяця раху лише за основним рахунком, лише у гривні чи за усіма картковими рахунками, у тому числі валютними у еквіваленті? Тарифи читав, але враховуючи, що вони перманентно складені рукодупо, то цікавить досвід практиків, особливо в частині валютних витрат.
klug
 
Повідомлень: 8956
З нами з: 18.08.14
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:55

  novichok написав:
  ВIВ написав:
  klug написав:То ж де Ви знайшли цю перлину?

В приложении Альянса раздел "Депозиты", ставим галочку дострокове зняття, получаем ставку 8%.

Там строки повернення при розірванні на розсуд банка
Можуть повернути кошти в день ініціювання, а можуть протягом двох (здається навіть робочих) днів, після.
Така собі рулетка.
з початку запуску продукту ця умова ні разу не застосувалась. вона передбачена на форс-мажорну ситуацію
24589
 
Повідомлень: 259
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:16

Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2932
З нами з: 19.03.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:36

  emeta написав:Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать

Ні
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 07.12.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:48

  wolt450 написав:
  emeta написав:Изя даёт без комиссии СЭПнуть больше 20К в месяц суммарно?
Если на свои счета в других банках бросать

Ні


хм, пока получается
СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К
Может конечно они комис задним числом прикрутят
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2932
З нами з: 19.03.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 362363364365
