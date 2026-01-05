|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:20
ВIВ написав:vpchelko
Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.
Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".
lloydbanksua
Повідомлень: 1754
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:59
lloydbanksua написав: ВIВ написав:vpchelko
А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь?
ВIВ
Повідомлень: 889
З нами з: 03.02.21
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 109 раз.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:18
ВIВ написав: lloydbanksua написав: ВIВ написав:vpchelko
Пока нет, но у каждого из них свои "особенности".
lloydbanksua
Повідомлень: 1754
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:38
vpchelko написав:
Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).
Почему моя победа — это важный кейс:
Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.
Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».
Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).
А конкретніше? Ви розірвали відносини з Ізею та Тасом, але з заблокованих ними ваших коштів ви не споатили комісію?
1finanсier
Повідомлень: 1114
З нами з: 02.09.19
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 74 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:06
Банк со мной разорвал отношения - причем без оснований... так я не получил официальной причины! А это должно быть!
Деньги не смогли списать по Изиному сценарию, ибо было дело - деньги в "рюкзаке", а тут еще кредитные в изи и тазе. Хотели вернуть мои денежки с минус 20-30% (точно не помню тарифы) - на счет в другом банке, но я их напряг, а что на счет кредита в вашем банке? Решилось все по моим хотелкам и без суда - только за обналичку в кассе Таза заплатил.
Этот банк с его проектами крайне плохой - и всем его не рекомендую!
А его поддержка - это вообще что? Дозвониться (разорвать договор - пробует моя супруга - это нереально)!!! Хотя денег 0! А Если намалюют - говнеца покушают - заставлю принципиально!
Изи с Тазом пытались кинуть почти на 10тыс гривен!
Так что нах нах! Стороной!
Фубл
нах
vpchelko
Повідомлень: 952
З нами з: 05.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 54 раз.
