izibank 2.8 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 27% 10 2- Погане. Некомпетентне. 19% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 37 Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:20 ВIВ написав: vpchelko

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить. Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". lloydbanksua

Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:59 lloydbanksua написав: ВIВ написав: vpchelko

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить. Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь? ВIВ

Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:18 ВIВ написав: lloydbanksua написав: ВIВ написав: vpchelko

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить. Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь? А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь?

Пока нет, но у каждого из них свои "особенности". lloydbanksua

Додано: Нед 04 січ, 2026 10:38 vpchelko написав: Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).



Почему моя победа — это важный кейс:

Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.



Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».



Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга). Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).Почему моя победа — это важный кейс:Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).

А конкретніше? Ви розірвали відносини з Ізею та Тасом, але з заблокованих ними ваших коштів ви не споатили комісію? 1finanсier

Повідомлень: 1114 З нами з: 02.09.19 Подякував: 386 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 21:06 Re: izibank



Деньги не смогли списать по Изиному сценарию, ибо было дело - деньги в "рюкзаке", а тут еще кредитные в изи и тазе. Хотели вернуть мои денежки с минус 20-30% (точно не помню тарифы) - на счет в другом банке, но я их напряг, а что на счет кредита в вашем банке? Решилось все по моим хотелкам и без суда - только за обналичку в кассе Таза заплатил.



Этот банк с его проектами крайне плохой - и всем его не рекомендую!



А его поддержка - это вообще что? Дозвониться (разорвать договор - пробует моя супруга - это нереально)!!! Хотя денег 0! А Если намалюют - говнеца покушают - заставлю принципиально!



Изи с Тазом пытались кинуть почти на 10тыс гривен!



Так что нах нах! Стороной!



Фубл нах Банк со мной разорвал отношения - причем без оснований... так я не получил официальной причины! А это должно быть!Деньги не смогли списать по Изиному сценарию, ибо было дело - деньги в "рюкзаке", а тут еще кредитные в изи и тазе. Хотели вернуть мои денежки с минус 20-30% (точно не помню тарифы) - на счет в другом банке, но я их напряг, а что на счет кредита в вашем банке? Решилось все по моим хотелкам и без суда - только за обналичку в кассе Таза заплатил.Этот банк с его проектами крайне плохой - и всем его не рекомендую!А его поддержка - это вообще что? Дозвониться (разорвать договор - пробует моя супруга - это нереально)!!! Хотя денег 0! А Если намалюют - говнеца покушают - заставлю принципиально!Изи с Тазом пытались кинуть почти на 10тыс гривен!Так что нах нах! Стороной!Фублнах vpchelko

