Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 364365366367 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.8 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 27% 10 2- Погане. Некомпетентне. 19% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 37 Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:20 ВIВ написав: vpchelko

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить. Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". lloydbanksua

Повідомлень: 1754 З нами з: 22.04.20 Подякував: 81 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:59 lloydbanksua написав: ВIВ написав: vpchelko

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить. Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь? А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь? ВIВ

Повідомлень: 889 З нами з: 03.02.21 Подякував: 18 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:18 ВIВ написав: lloydbanksua написав: ВIВ написав: vpchelko

Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить. Неплохо бы создать актуальную доску позора таких банок, куда лучше не заходить.

Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих". Да, по сути, все банки с "кешбеком". Ізя и ТАС, БВР и ВСТ, Пивденный, А банк, Юнекс. + этот список постоянно пополняется, из последних если не ошибаюсь, то Индустриал тоже ввёл комиссию за разрыв деловых отношений. Поэтому пользуемся с осторожностью и, как минимум, только кредитными, никаких "своих".

А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь? А Моно, ПУМБ, Приват, Кредит-Днепр,Глоюус, Альянс тоже стали на этот скользкий путь?

Пока нет, но у каждого из них свои "особенности". Пока нет, но у каждого из них свои "особенности". lloydbanksua

Повідомлень: 1754 З нами з: 22.04.20 Подякував: 81 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 січ, 2026 10:38 vpchelko написав: Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).



Почему моя победа — это важный кейс:

Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.



Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».



Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга). Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).Почему моя победа — это важный кейс:Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).

А конкретніше? Ви розірвали відносини з Ізею та Тасом, але з заблокованих ними ваших коштів ви не споатили комісію? А конкретніше? Ви розірвали відносини з Ізею та Тасом, але з заблокованих ними ваших коштів ви не споатили комісію? 1finanсier

Повідомлень: 1114 З нами з: 02.09.19 Подякував: 386 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 21:06 Re: izibank Банк со мной разорвал отношения - причем без оснований... так я не получил официальной причины! А это должно быть!



Деньги не смогли списать по Изиному сценарию, ибо было дело - деньги в "рюкзаке", а тут еще кредитные в изи и тазе. Хотели вернуть мои денежки с минус 20-30% (точно не помню тарифы) - на счет в другом банке, но я их напряг, а что на счет кредита в вашем банке? Решилось все по моим хотелкам и без суда - только за обналичку в кассе Таза заплатил.



Этот банк с его проектами крайне плохой - и всем его не рекомендую!



А его поддержка - это вообще что? Дозвониться (разорвать договор - пробует моя супруга - это нереально)!!! Хотя денег 0! А Если намалюют - говнеца покушают - заставлю принципиально!



Изи с Тазом пытались кинуть почти на 10тыс гривен! vpchelko

Повідомлень: 955 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 січ, 2026 12:56 Re: izibank А-Банк: 30% от суммы остатка.



NovaPay (Нова пошта): 30%, но не менее 1000 грн.



Банк Південний: 30% без ограничения по максимальной сумме.



Банк Власний Рахунок: 30%.



Індустріалбанк: 30% (тариф актуализирован в конце 2025 г.).



izibank: 20% (ранее был лимит до 10–30 тыс. грн, стоит уточнять актуальную редакцию тарифа).



Unex Bank: 20% от суммы перевода.



Таскомбанк: 20% (но не более 30 000 грн).



ПриватБанк: * Для VIP-клиентов — 17% (списывается ежемесячно до обнуления или вывода).



Для ФЛП и компаний — 17%.



Банк Восток: 10%. vpchelko

Повідомлень: 955 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 56 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57 Re: izibank Вот детальный разбор ситуации на 2026 год:



1. Позиция банков: «Это не штраф, а тариф»

Банки юридически страхуют себя, прописывая эти суммы не как «штраф за нарушение финмониторинга» (что прямо запрещено законом), а как «комиссию за расчетно-кассовое обслуживание при расторжении договора».



Их логика: закрытие счета клиента с высоким риском требует глубокой проверки, работы юристов и комплаенса, что стоит дорого.



Важный нюанс: подписывая договор (или соглашаясь с публичной офертой), вы формально соглашаетесь на эти тарифы.



2. Позиция Национального банка Украины (НБУ)

Регулятор неоднократно высказывал мнение, что такие комиссии являются необоснованными:



Закон Украины «О предотвращении легализации доходов...» не предусматривает финансовых санкций со стороны банков к клиентам.



НБУ подчеркивает, что банк должен просто вернуть деньги клиенту (выдать наличными или перевести на другой счет). Установление заградительных тарифов в 20–30% рассматривается как злоупотребление.



3. Судебная практика (Самое важное)

Суды в Украине (включая Верховный Суд) в большинстве случаев принимают сторону клиента. Основные аргументы судов:



Принцип соразмерности: Комиссия в 30% не может быть реальной стоимостью «услуги» по переводу денег. Это скрытый штраф.



Нарушение права собственности: Банк не имеет права удерживать значительную часть личных средств гражданина без решения суда о конфискации.



Ничтожность условий: Если условие договора о такой комиссии нарушает права потребителя, оно может быть признано ничтожным.



Как вернуть деньги, если комиссию уже списали?

Если вы столкнулись с такой ситуацией, алгоритм действий обычно следующий:



Досудебная претензия: Отправьте в банк официальное письмо с требованием обосновать размер комиссии и вернуть разницу. Укажите, что считаете это скрытым штрафом.



Жалоба в НБУ: Это можно сделать через онлайн-форму. НБУ не может заставить банк вернуть деньги напрямую, но может вынести предписание или оштрафовать банк, что поможет вам в суде.



Иск в суд: Это самый эффективный способ. Обычно суды обязуют банк вернуть всю сумму комиссии, а иногда и выплатить компенсацию (проценты за пользование вашими деньгами).



Резюме

Комиссии незаконны по сути, но «законны» по форме (так как они прописаны в тарифах, которые вы якобы приняли). Банки рассчитывают на то, что из-за 1000–5000 грн человек не пойдет в суд. Но если сумма значительная — бороться смысл есть. vpchelko

Повідомлень: 955 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 56 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 січ, 2026 12:57 Re: izibank Судебная практика по этому вопросу на 2025–2026 годы показывает четкую тенденцию: суды признают комиссии в 20–30% незаконными, если банк не может доказать, что это реальные затраты на перевод, а не скрытый штраф.



Ниже приведен список реальных прецедентов и ключевых решений из Единого реестра судебных решений Украины, на которые можно ссылаться.



1. Верховный Суд (КЦС ВС) — Решение по «А-Банку»

Это одно из самых важных решений, создавших прецедент.



Суть: Клиент оспаривал списание 30% комиссии при закрытии счета после блокировки по финмониторингу.



Вердикт: Верховный Суд указал, что банк не имеет права устанавливать комиссию, которая по сути является штрафом. Банковская услуга (перевод денег) должна иметь рыночную стоимость.



Результат: Банк обязали вернуть удержанные 30% и выплатить судебные издержки.



2. Дело против «NovaPay» (Нова Пошта) — 2024-2025 гг.

После введения NovaPay комиссии в 20–30%, количество исков резко возросло.



Суть: Массовые обращения клиентов, чьи счета были закрыты в одностороннем порядке с удержанием комиссии свыше 1000 грн.



Вердикт: Суды первой и апелляционной инстанций (например, решения судов г. Киева и Харькова) системно признают такие пункты договора ничтожными, так как они нарушают Закон «О защите прав потребителей».



Важный факт: В 2025 году НБУ также оштрафовал NovaPay на крупную сумму (около 90 млн грн) в том числе за нарушения в процессах финмониторинга.



3. Прецеденты против «ПУМБ» и «Таскомбанка»

Суть: Клиенты требовали возврата комиссии за «техническое обслуживание закрытого счета».



Позиция суда: Удержание комиссии с остатка средств при расторжении договора без волеизъявления клиента (когда инициатор — банк) квалифицируется как безосновательное обогащение банка (ст. 1212 Гражданского кодекса Украины). vpchelko

Повідомлень: 955 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 січ, 2026 08:53 vpchelko написав: Судебная практика по этому вопросу на 2025–2026 годы показывает четкую тенденцию: суды признают комиссии в 20–30% незаконными, если банк не может доказать, что это реальные затраты на перевод, а не скрытый штраф.



Ниже приведен список реальных прецедентов и ключевых решений из Единого реестра судебных решений Украины, на которые можно ссылаться.



1. Верховный Суд (КЦС ВС) — Решение по «А-Банку»

Это одно из самых важных решений, создавших прецедент.



Суть: Клиент оспаривал списание 30% комиссии при закрытии счета после блокировки по финмониторингу.



Вердикт: Верховный Суд указал, что банк не имеет права устанавливать комиссию, которая по сути является штрафом. Банковская услуга (перевод денег) должна иметь рыночную стоимость.



Результат: Банк обязали вернуть удержанные 30% и выплатить судебные издержки.



2. Дело против «NovaPay» (Нова Пошта) — 2024-2025 гг.

После введения NovaPay комиссии в 20–30%, количество исков резко возросло.



Суть: Массовые обращения клиентов, чьи счета были закрыты в одностороннем порядке с удержанием комиссии свыше 1000 грн.



Вердикт: Суды первой и апелляционной инстанций (например, решения судов г. Киева и Харькова) системно признают такие пункты договора ничтожными, так как они нарушают Закон «О защите прав потребителей».



Важный факт: В 2025 году НБУ также оштрафовал NovaPay на крупную сумму (около 90 млн грн) в том числе за нарушения в процессах финмониторинга.



3. Прецеденты против «ПУМБ» и «Таскомбанка»

Суть: Клиенты требовали возврата комиссии за «техническое обслуживание закрытого счета».



Позиция суда: Удержание комиссии с остатка средств при расторжении договора без волеизъявления клиента (когда инициатор — банк) квалифицируется как безосновательное обогащение банка (ст. 1212 Гражданского кодекса Украины). Судебная практика по этому вопросу на 2025–2026 годы показывает четкую тенденцию: суды признают комиссии в 20–30% незаконными, если банк не может доказать, что это реальные затраты на перевод, а не скрытый штраф.Ниже приведен список реальных прецедентов и ключевых решений из Единого реестра судебных решений Украины, на которые можно ссылаться.1. Верховный Суд (КЦС ВС) — Решение по «А-Банку»Это одно из самых важных решений, создавших прецедент.Суть: Клиент оспаривал списание 30% комиссии при закрытии счета после блокировки по финмониторингу.Вердикт: Верховный Суд указал, что банк не имеет права устанавливать комиссию, которая по сути является штрафом. Банковская услуга (перевод денег) должна иметь рыночную стоимость.Результат: Банк обязали вернуть удержанные 30% и выплатить судебные издержки.2. Дело против «NovaPay» (Нова Пошта) — 2024-2025 гг.После введения NovaPay комиссии в 20–30%, количество исков резко возросло.Суть: Массовые обращения клиентов, чьи счета были закрыты в одностороннем порядке с удержанием комиссии свыше 1000 грн.Вердикт: Суды первой и апелляционной инстанций (например, решения судов г. Киева и Харькова) системно признают такие пункты договора ничтожными, так как они нарушают Закон «О защите прав потребителей».Важный факт: В 2025 году НБУ также оштрафовал NovaPay на крупную сумму (около 90 млн грн) в том числе за нарушения в процессах финмониторинга.3. Прецеденты против «ПУМБ» и «Таскомбанка»Суть: Клиенты требовали возврата комиссии за «техническое обслуживание закрытого счета».Позиция суда: Удержание комиссии с остатка средств при расторжении договора без волеизъявления клиента (когда инициатор — банк) квалифицируется как безосновательное обогащение банка (ст. 1212 Гражданского кодекса Украины).

Номер справи Номер справи sens

Повідомлень: 18165 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 364365366367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор