izibank

izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 23:45

Заканчивается срок кредитки
вижу в приложении перевыпуск 200грн? :shock:
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 19.03.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 00:01

  emeta написав:Заканчивается срок кредитки
вижу в приложении перевыпуск 200грн? :shock:

Не знаю где вы там смотрите такое в приложении - у меня пункт тарифов четко гласит - перевыпуск карты в связи с окончанием срока - бесплатно. Даже перевыпуск в связи с утерей, кражей и т.п.карты, т.е. по сути по вине клиента стоит 50 грн. но никак не 200.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 00:24

  WallNutPen написав:
  emeta написав:Заканчивается срок кредитки
вижу в приложении перевыпуск 200грн? :shock:

Не знаю где вы там смотрите такое в приложении - у меня пункт тарифов четко гласит - перевыпуск карты в связи с окончанием срока - бесплатно. Даже перевыпуск в связи с утерей, кражей и т.п.карты, т.е. по сути по вине клиента стоит 50 грн. но никак не 200.



Зображення Зображення Зображення
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 19.03.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:31

Re: izibank

  WallNutPen написав:но никак не 200.
Скорее всего, имелось в виду доставка пластика через почтовые/курьерские службы:
"Видача Банком платіжної картки користувачу за місцем замовлення користувача -- 200 ₴"
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6406
З нами з: 08.03.18
Подякував: 589 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
