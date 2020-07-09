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Влада займеться модернізацією
зрошувальних систем

Влада займеться модернізацією зрошувальних систем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:06

Влада займеться модернізацією зрошувальних систем

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході візиту в Херсонську область у четвер, 10 вересня, ініціював збільшення площі зрошуваних земель.

Дивися повний текст Влада займеться модернізацією зрошувальних систем.
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У меня 2 вопроса. За чей счет банкет и все ли нормально с водой ? За Херсон не знаю, но катаясь по Сумской, Полтавской, Харьковской областям наблюдаю огромное количество пересохших и обмелевших рек.
Igorten
 
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