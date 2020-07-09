Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході візиту в Херсонську область у четвер, 10 вересня, ініціював збільшення площі зрошуваних земель.
Дивися повний текст Влада займеться модернізацією зрошувальних систем.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:06
Влада займеться модернізацією зрошувальних систем
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада займеться модернізацією зрошувальних систем.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:06
У меня 2 вопроса. За чей счет банкет и все ли нормально с водой ? За Херсон не знаю, но катаясь по Сумской, Полтавской, Харьковской областям наблюдаю огромное количество пересохших и обмелевших рек.
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|