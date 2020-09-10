Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу Stand-by.
Дивися повний текст У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не назвали дату нового траншу.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:17
У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не...
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Дивися повний текст У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не назвали дату нового траншу.
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