RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МВФ нагадали Україні про
боротьбу з корупцією і не...

У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:17

У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не...

Пропонуємо до обговорення:
Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу Stand-by.

Дивися повний текст У МВФ нагадали Україні про боротьбу з корупцією і не назвали дату нового траншу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90208
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:18

Независимость от МВФ?
Lion+
 
Повідомлень: 1897
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Імпортний газ в Україні став дешевшим майже на 15%
R2 » П'ят 11 вер, 2020 09:21
1 3
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 09:22
sena_2008atp
Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по...
R2 » Чет 10 вер, 2020 22:25
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 22:25
Scotch
В Україні пропонують зважувати автобуси з пасажирами
R2 » Чет 10 вер, 2020 15:51
9 285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 19:14
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (8)
11.09.2020 09:23
Золото XAU/USD (2998)
11.09.2020 09:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.