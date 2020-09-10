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Імпортний газ в Україні став дешевшим майже на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Середня митна вартість імпортного природного газу при ввезенні в Україну в серпні склала $106,11 за 1000 куб. м. У порівнянні з липнем вона впала на $18,33 (на 14,7%), а з серпнем-2019 знизилася на $72,21 (на 40,5%).
Дивися повний текст Імпортний газ в Україні став дешевшим майже на 15%
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:22
А у нафтогаза в августе подорожал.И где же привязка к закупочной цене,о которой "рассказывал" коболев.
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