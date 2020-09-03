|
|
Карантинні обмеження призвели до зростання рівня...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:22
Пропонуємо до обговорення:
Карантинні обмеження призвели до скорочення обсягів виробництва та зростання рівня безробіття. Працевлаштуватися нині стало набагато складніше.
Дивися повний текст Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття та скорочення обсягів виробництва - експерти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90212
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:22
Супер
-
ive17
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:00
Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття та скорочення обсягів виробництва - експерти.
Спасибо, Кэпы! -- ваша работа здесь выполнена!
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2730
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор