RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Карантинні обмеження призвели
до зростання рівня...

Карантинні обмеження призвели до зростання рівня...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:22

Карантинні обмеження призвели до зростання рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Карантинні обмеження призвели до скорочення обсягів виробництва та зростання рівня безробіття. Працевлаштуватися нині стало набагато складніше.

Дивися повний текст Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття та скорочення обсягів виробництва - експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90212
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:22

Супер
ive17
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:00

Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття та скорочення обсягів виробництва - експерти.

Спасибо, Кэпы! -- ваша работа здесь выполнена!
_hunter
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання пенсій в Україні: скільки платитимуть по...
R2 » Чет 10 вер, 2020 22:25
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 22:25
Scotch
"Карантинні" борги населення за послуги ЖКГ списувати не...
R2 » Чет 10 вер, 2020 09:37
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 09:37
mapamapa
У "Нафтогазі" розповіли, як захиститися від зростання...
R2 » Чет 03 вер, 2020 16:15
6 412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 13:43
zedcjzedcj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18579)
11.09.2020 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.