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Київрада виділила гроші
на зарплати працівникам...

Київрада виділила гроші на зарплати працівникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:51

Київрада виділила гроші на зарплати працівникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті.

Дивися повний текст Київрада виділила гроші на зарплати працівникам \"Київпастрансу\" та метрополітену.
R2
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А что ж в регионах тогда творится если такая опа в Киеве?
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